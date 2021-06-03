撰文：長濱睡睡
最後更新日期：
真骨雕《幪面超人Black》影月、超人迪加、Kiva Emperor Form……BANDAI在TAMASHII Features 2021 S.H.Figuarts Division 網上發布會，展示20款2021年必訂必買S.H.F新作Figure！送上兩小時直播中精華要點，即睇Highlight。
真骨雕幪面超人Black 影月（點圖放大）
繼5月推出、炒到痴線的S.H.F.真骨雕幪面超人Black ，他的兄弟兼宿敵「世紀王」影月 Shadow Moon 亦將於10月推出真骨雕Figure。香港市面已經有鋪頭搶先開訂，索價$770。
+4
+4
+4
其他 S.H.F 幪面超人新作，6.4必訂呢隻！（點圖放大）
炒到$800以上的真骨雕新1號將推出50週年新顏色版，另外還有萬眾期待的某款平成拉打最強Form推出真骨雕Figure。
+21
+21
+21
S.H.F Ultraman 新作，超人迪加炒硬！（點圖放大）
現在「奧特曼」Ultraman 鹹蛋超人的S.H.F 炒價比拉打更恐怖，7月發售的「真骨雕 超人迪加」有試玩圖片睇，另外還有其他超人／怪獸新作。
+23
+23
+23
SHF原創Iron man新裝甲 美劇版幻視（點圖放大）
Marvel 電影因疫情拖慢進度，但漫威的玩具figure將不會停機！BANDAI 請到《Ultraman》（即裝甲版）漫畫主筆清水榮一設計了一批「原創復仇者」Figure，除了Iron man、美國隊長，更有X-Men角色！除此之外《汪達與幻視》美劇角色亦S.H.F.化。
+18
+18
+18
6月4日早上11時開訂 記得bookmark！
真骨雕月騎帝皇模式訂購連結：（P-BANDAI HK）
同場睇2021年最新模型：靜岡模型展2021現場圖輯
美女模型家東雲 x Max 渡邊（點圖放大）
萬代／孖星／Good Smile 即睇靜岡模型展2021展品圖輯！（點圖放大）👇👇👇
+84
+84
+84
其他新模型：靜岡模型展2021現場圖輯 MG德天使高達 雙星迷你四驅車嘆息之牆
同場加映：👉👉7月BANDAI模型精選作品：SD新作平靚正（點圖放大）👇👇👇
+125
+125
+125
8月9月其他新模型：暑假新高達｜30款模型新作檢閱 RG Hi-Nu Gundam/夜鶯/FRS阿極陀
同場加映：👉👉6月扭蛋圖鑑必抽玩具
+140
+140
+140
仲有400部新機扭蛋新場介紹：6月扭蛋圖鑑 高達/呪術廻戰/鬼滅/Hololive 38套必抽玩具
同場睇：👉👉 Robo-Dou EVA 2號機開箱（點圖放大）👇👇
+30
+30
+30