撰文： 長濱睡睡 最後更新日期： 2021-06-03 14:43

真骨雕《幪面超人Black》影月、超人迪加、Kiva Emperor Form……BANDAI在TAMASHII Features 2021 S.H.Figuarts Division 網上發布會，展示20款2021年必訂必買S.H.F新作Figure！送上兩小時直播中精華要點，即睇Highlight。

真骨雕幪面超人Black 影月（點圖放大）

繼5月推出、炒到痴線的S.H.F.真骨雕幪面超人Black ，他的兄弟兼宿敵「世紀王」影月 Shadow Moon 亦將於10月推出真骨雕Figure。香港市面已經有鋪頭搶先開訂，索價$770。

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其他 S.H.F 幪面超人新作，6.4必訂呢隻！（點圖放大）

炒到$800以上的真骨雕新1號將推出50週年新顏色版，另外還有萬眾期待的某款平成拉打最強Form推出真骨雕Figure。

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S.H.F Ultraman 新作，超人迪加炒硬！（點圖放大）

現在「奧特曼」Ultraman 鹹蛋超人的S.H.F 炒價比拉打更恐怖，7月發售的「真骨雕 超人迪加」有試玩圖片睇，另外還有其他超人／怪獸新作。

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SHF原創Iron man新裝甲 美劇版幻視（點圖放大）

Marvel 電影因疫情拖慢進度，但漫威的玩具figure將不會停機！BANDAI 請到《Ultraman》（即裝甲版）漫畫主筆清水榮一設計了一批「原創復仇者」Figure，除了Iron man、美國隊長，更有X-Men角色！除此之外《汪達與幻視》美劇角色亦S.H.F.化。

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6月4日早上11時開訂 記得bookmark！

真骨雕月騎帝皇模式訂購連結：（P-BANDAI HK）

同場睇2021年最新模型：靜岡模型展2021現場圖輯

美女模型家東雲 x Max 渡邊（點圖放大）

萬代／孖星／Good Smile 即睇靜岡模型展2021展品圖輯！（點圖放大）👇👇👇

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其他新模型：靜岡模型展2021現場圖輯 MG德天使高達 雙星迷你四驅車嘆息之牆

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8月9月其他新模型：暑假新高達｜30款模型新作檢閱 RG Hi-Nu Gundam/夜鶯/FRS阿極陀

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仲有400部新機扭蛋新場介紹：6月扭蛋圖鑑 高達/呪術廻戰/鬼滅/Hololive 38套必抽玩具

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