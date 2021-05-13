靜岡模型展2021現場圖輯　MG德天使高達　雙星迷你四驅車嘆息之牆

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【靜岡模型展2021 ／ 静岡Hobby Show】敢稱「世界模型首都」的日本靜岡縣靜岡市，5月13至14日舉行一年一度全日本模型新作發布展。BANDAI（BANDAI因疫情取消參展，改以專網公開新作） 、孖星、Max Factory、壽屋全員到場，一齊睇睇2021年後半年及2022年必買模型新作！

模型達人Max渡邊到場參展。（MAX渡辺 twitter圖片）

MAX渡邊撞到性感模型YouTuber東雲😍😍

靜岡模型展2021官網圖片

萬代／孖星／Good Smile 即睇靜岡模型展2021展品圖輯！（點圖放大）👇👇👇

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同場加映：👉👉7月BANDAI模型精選作品：SD新作平靚正（點圖放大）👇👇👇

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8月9月其他新模型：暑假新高達｜30款模型新作檢閱　RG Hi-Nu Gundam/夜鶯/FRS阿極陀

同場加映：最新高達模型 MG Gundam Mk-V 開箱👇👇

MG 1/100 Gundam Mk-V（鍾世傑 攝）

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全文連結：MG Gundam Mk-V高達模型開箱　《聯邦先鋒戰》人氣敵機等足佢34年

同場睇：MG聖約高達TESTAMENT GUNDAM模型開箱👇👇

PREMIUM BANDAI HK 官方網店限定 MG 1/100 聖約高達 TESTAMENT GUNDAM ／＄430（鍾世傑 攝）

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原文：MG聖約高達TESTAMENT GUNDAM模型開箱　PB網店限定多色成型武器齊

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