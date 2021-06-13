日本吸金手遊Top 10　FGO屈居第2　龍珠、勇者鬥惡龍強勢上榜

撰文： Japaholic 最後更新日期： 2021-06-13 08:00

2020年新冠肺炎疫情席捲全球，大家因無法出門窩在家（巣ごもり）的宅經濟比起往年又增加了不少。根據調查，全世界的手遊市場來到了7兆7255億日圓（約5476億港元）的驚人規模，而光是日本國內就突破一兆日圓，並且持續成長中。本篇為大家揭曉日本人最愛的十款手機遊戲，立刻來看看在宅的消費力是有多麼驚人！

疫情之下的宅經濟大爆發

過去一年多來，因疫情的關係日本政府屢屢發布緊急宣言，在電影院、劇場、室外娛樂活動等一一取消的情況下，民眾待在家的時間就跟著變多了。在這樣的在宅狀況之下，連帶著大家使用手機的時間大增，原本屬於少數的五十歲以上玩家也逐漸增加。如今，在電車上熱衷於手機遊戲的50代中老年人已經不再是少數，在課金市場中也貢獻了不少業績。

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日本手遊排行TOP10

手機遊戲基本上都是免費下載，為使遊戲進行順利，不少玩家課金（花錢）買道具買裝備抽角色，而遊戲廠商也必須要持續更新內容才能留住玩家。根據調查，玩家中約有25%會花錢，一個月花上數十萬的也不在少數，甚至在單一遊戲就砸了上億日幣，財力非常雄厚。在去年，以《怪物彈珠》、《龍族拼圖》為首的知名手遊，市場規模正式突破一兆日圓，與十年前（2010年）的3000億日圓規模相比，可說是超驚人的成長幅度。

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近期最受矚目的新手遊為2月才上市就締造六百萬下載人次的《賽馬娘（ウマ娘 プリティーダービー）》，將知名賽馬名駒美少女化並以偶像姿態登場，是一款受到賽馬愛好者注目的養成遊戲，究竟他會締造多少宅經濟呢？喜歡手遊的朋友可以好好觀察一下喔！

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百家爭鳴的日本手遊市場

日本手遊種類繁多，遊戲經營和市場行銷越來越成熟，另外，手機性能的提升也讓遊戲內容變個更加充實。以上就是日本最愛的手機遊戲TOP 10，不知道大家愛玩的遊戲有無上榜呢？

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