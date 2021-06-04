撰文：賴浩然
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【夢幻島傳說／Legend of Neverland／聖境之塔】Mihayo的《原神》一直以來被指抄襲《薩爾達：曠野之息》，很多場境、動作及怪物設定搬字過紙。沒想到最近卻風水輪流轉，被一間名為GameArk Global的北京駐香港公司（不是韓國那間GameArk..）開發出遊戲《Legend of Neverland》疑似抄襲：
暗黑營銷？Legend of Neverland 成功引起一眾網民注意（Gameark Global）
疑抄襲原神《Legend of Neverland》夢幻島傳說遊戲畫面
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