【夢幻島傳說／Legend of Neverland／聖境之塔】Mihayo的《原神》一直以來被指抄襲《薩爾達：曠野之息》，很多場境、動作及怪物設定搬字過紙。沒想到最近卻風水輪流轉，被一間名為GameArk Global的北京駐香港公司（不是韓國那間GameArk..）開發出遊戲《Legend of Neverland》疑似抄襲：