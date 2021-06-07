【內地手遊河蟹（和諧）對比】中國在數月前展開「新風2021」掃黃打非的整頓行動後，除了首當其衝的手機遊戲《碧藍航線》、《少女前線》之後，最近也輪到其他國服遊戲。包括由日本角川與北京華清飛揚共通開發的《萬靈啟源》，以及日服都尚未營運的《雙生視界：少女咖啡槍2》。

無論是本來性感，或者只是平常校服的女角立繪全部「密實」化。國內玩家除了悲鳴、憤怒之外更有不少決定離巢跳日服，一起看看修正對比及網民留言：