內地手遊「掃黃」　正常校服都要執走　兔女郎／泳衣女25幅圖對比

遊戲動漫
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【內地手遊河蟹（和諧）對比】中國在數月前展開「新風2021」掃黃打非的整頓行動後，除了首當其衝的手機遊戲《碧藍航線》、《少女前線》之後，最近也輪到其他國服遊戲。包括由日本角川與北京華清飛揚共通開發的《萬靈啟源》，以及日服都尚未營運的《雙生視界：少女咖啡槍2》。

無論是本來性感，或者只是平常校服的女角立繪全部「密實」化。國內玩家除了悲鳴、憤怒之外更有不少決定離巢跳日服，一起看看修正對比及網民留言：

👇中國手遊和諧　女角立繪超密實修正　新一波25圖對比👇

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【夢幻島傳說／Legend of Neverland／聖境之塔】Mihayo的《原神》一直以來被指抄襲《薩爾達：曠野之息》，很多場境、動作及怪物設定搬字過紙。沒想到最近卻風水輪流轉，被一間名為GameArk Global的北京駐香港公司（不是韓國那間GameArk..）開發出遊戲《Legend of Neverland》疑似抄襲：

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