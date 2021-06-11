撰文： 賴浩然 最後更新日期： 2021-06-11 19:03

【PSO2 NGS／夢幻之星2新世紀／Phantasy Star Online 2 New Genesis】SEGA的最強MMO動作遊戲PSO2NGS正式推出，此作集合了PSO2的技術而重新打造，煥然一新之餘亦是重新開始。不過此作雖然免費，但遊玩的平台及伺服器選擇卻有點複雜，以下就提供初步介紹：

PSO2新世紀重生作，全新劇情及開放世界舞台，可以當作新GAME玩 （SEGA）

PSO2 NGS 分有5種平台而伺服器各有不同：

Sega PC版：只有日服，分有主機版及Cloud版本，前者需要VPN後者不用，要打日文認證，遊玩難度高Steam PC（或Win10）版：北美服主機版，沒有Cloud版。只要電腦配備良好就可，遊玩難度低Switch版：只有日服Cloud版本，不需要VPN，可同步帳戶手提機般玩，遊玩難度最低PS4版：只有日服，目前需要VPN，因為PS4用VPN很麻煩，遊玩難度高Xbox版：只有北美服，不需要VPN，遊玩難度最低

日本服：聯動活動及版權合作最多，沒針對海外，海外玩家權益沒保障，公開說英文/中文可能會被排斥北美服：較自由，不受日文認證或VPN限制，不過PING可能較高，玩家製的Symbol Art沒日版靚Cloud版：日版限定的SEGA雲端運算服務，在PC及Switch提供。就算主機沒運算能力，只要連線夠快就可玩到

👇PSO2NGS PC/Steam/Switch 日服/北美服遊玩方法👇

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