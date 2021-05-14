日本票選最想真人化動漫Top 10　《鬼滅》得第2　近半數人投榜首

遊戲動漫
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熱門動漫或遊戲常會被拍成真人版電影，最近日本媒體KAI-YOU舉辦投票活動，找來1000人選出最想荷里活真人化（電影或電視劇）的動漫作品。結果除了《鬼滅之刃》名列前茅之外，第一位更是超高票數奪冠！

👇日本投票 最想荷里活真人化動漫作品👇

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（因為One Piece、Gundam等已經發表了Netflix真人化所以未在投票範圍內）

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