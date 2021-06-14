Stranger of Paradise 暗黑FF外傳公布 PS5即日有體驗版｜E3 2021

遊戲動漫
撰文：
最後更新日期：

【E3 2021 STRANGER OF PARADISE FINAL FANTASY ORIGIN/天堂陌路人/樂園局外人(暫譯)】SQUARE ENIX 正式公開了FF外傳作品。此作聯合KOEI TECMO的Team Ninja開發，過往作品有《仁王》、《Ninja Gaiden》等。此FF外傳也正是完全動作遊戲，而且風格變得更殘酷暴力，主角甚至會徒手扯開FF常見的炸彈怪，變成像血的水晶爆開。此作更公開日服PS5即日有體驗版：

血腥暴力的FF外傳，由仁王的Team Ninja聯合製作（SQUARE-ENIX）

👇FF外傳 Stranger of Paradise 宣傳片詳細（點圖觀看）👇

+23
+23
+23

體驗版是日服PS5限定，注意亦有限時至6月24日（SQUARE ENIX）

👇《Guilty Gear Strive》完成度高5大優點（點圖觀看）👇

+30
+30
+30

詳細文章：Guilty Gear Strive 試玩｜完整新手訓練/完成度高 格鬥Gamer必玩

👇按圖放大2021年6月主要遊戲發售時間(按發售日排列)👇

+16
+16
+16

詳細文章：6月新GAME｜MHR／Bio8 熱潮後接力登場　10款大作推介＋發售時間

👇同場加映：日本投票 最想荷里活真人化動漫作品👇

+15
+15
+15

詳細文章：日本票選最想真人化動漫Top 10　《鬼滅》得第2　近半數人投榜首

👇同場加映：超有病！嚴選3把遊戲史上最難取得武器👇

+32
+32
+32

詳細文章：3把遊戲史上最難取武器　FF9/PSO/浪漫傳說　有一把機率得10億分1

外國網站公布MMO TOP10　FF14玩家超WoW魔獸世界　成最多人玩網遊
PS5獨佔｜Ratchet and Clank拉捷特與克拉克時空裂縫　玩法公開
《三國志．戰略版》第三賽季5.22開打　搶先睇S3調整、三勢陣玩法
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Microsoft Edge 或 Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。