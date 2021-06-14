撰文：賴浩然
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【E3 2021 STRANGER OF PARADISE FINAL FANTASY ORIGIN/天堂陌路人/樂園局外人(暫譯)】SQUARE ENIX 正式公開了FF外傳作品。此作聯合KOEI TECMO的Team Ninja開發，過往作品有《仁王》、《Ninja Gaiden》等。此FF外傳也正是完全動作遊戲，而且風格變得更殘酷暴力，主角甚至會徒手扯開FF常見的炸彈怪，變成像血的水晶爆開。此作更公開日服PS5即日有體驗版：
血腥暴力的FF外傳，由仁王的Team Ninja聯合製作（SQUARE-ENIX）
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體驗版是日服PS5限定，注意亦有限時至6月24日（SQUARE ENIX）
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