Resident Evil Village DLC確定 MHRise 3.1更新｜E3 2021 Capcom

遊戲動漫
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【E3 2021／Capcaom／Resident Evil Village／Biohazard／MHRise／魔物獵人】由於較早時份的駭客流出Capcom內部資料事件透露Capcom未來會有不少令人期待的大作，加上沉寂多年的《Dragon's Dogma》又突然開拍Netflix影集，在E3前機迷們都對Capcom的發布頗有期待；但可惜大家的期待恐怕要落空了。

Capcom在E3的發布並不多，事前一般推測的Biohazard 4重製版（RE4）、龍族教義Dragon's Dogma新作（或舊作高清化）等一概不見。

按圖放大Capcom E3 2021發布會內容重點👇

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Capcom E3 2021發布影片（中文字幕）👇

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