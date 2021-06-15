Resident Evil Village DLC確定 MHRise 3.1更新｜E3 2021 Capcom

【E3 2021／Capcaom／Resident Evil Village／Biohazard／MHRise／魔物獵人】由於較早時份的駭客流出Capcom內部資料事件透露Capcom未來會有不少令人期待的大作，加上沉寂多年的《Dragon's Dogma》又突然開拍Netflix影集，在E3前機迷們都對Capcom的發布頗有期待；但可惜大家的期待恐怕要落空了。