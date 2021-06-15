【Elden Ring／艾爾登法環】由享負盛名的《Dark Souls》、《隻狼》等開發商From Software，聯合《冰與火之歌》（權力遊戲）作者George R. R. Martin寫劇本的世紀級注目3A大作《Elden Ring》終於在E3再次露面。除了令人興奮的Trailer及公布發售日期為2022年1月21日之外，宮崎英高亦接受到IGN、Famitsu等媒體訪問，說明了更詳細的遊戲內容。以下就整合8大重點揭秘：