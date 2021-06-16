薩爾達傳說荒野之息2 Gameplay曝光　新主機驚喜登場｜E3 2021

遊戲動漫
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【荒野之息2／任天堂／E3 2021／Nintendo／Switch】作為E3壓軸的任天堂發布，準備了約40分鐘的直播內容，以下為懶人包整理。

相比其他廠商的發布，任天堂的發布算是十分充實，有多款新作遊戲發布，最後更有萬眾期待的薩爾達傳說荒野之息2 BoTW2作壓軸。不過仍然沒有Switch Pro主機和Bayoneta3等同樣備受期待的大作，是唯一比較可惜之處。

👇👇按圖放大　E3 2021任天堂發布內容重點懶人包+薩爾達傳說荒野之息2 Gameplay👇👇

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