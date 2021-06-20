E3 2021懶人包｜Zelda/Elden Ring/機戰/戰地風雲 最重要20大發布

遊戲動漫
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【E3 2021】今年E3終於過去，整體來說雖然是比較差的一年，不過亦有不少重大的遊戲發布。以下就整理了20個最重點的情報，給沒興趣逐間廠看的你，可以快速看或者回顧：

👇E3 2021 最重點20大發布 懶人包速睇（點圖觀看）👇

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