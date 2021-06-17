撰文：賴浩然
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【E3 2021】今年E3可以用慘絕人寰來形容，自從在Summer Game Fest有Elden Ring精神大振之後，連續數天機迷的心情卻跌到谷底，多間廠商「無貨賣」或悶到抽筋。幸好有Nintendo在最後關頭一個打救全行，才讓E3不致於太難看。但無論如何今年都是歷來最不堪入目的一年，以下同大家分享6大失望位及網民抵死啜核Meme：
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