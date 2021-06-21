手遊《異能學園》新手攻略｜5大上手心得 快速提升戰力方法

撰文： 林卓恆 最後更新日期： 2021-06-21 19:42

【手遊／異能學園／靈魂行者／Android／iOS／攻略】以人氣韓國MMORPG《靈魂行者》同一世界觀的衍生手機遊戲《異能學園》已推出，以下為遊戲新手攻略。

本作為MMO玩法的ARPG，有一定動作操作成份，畫面也比已有多年歷史的PC版稍為美觀（但手遊中仍遠不算頂級，二之國的畫面好多了）。

按圖放大手遊《異能學園》新手攻略、快速升戰力方法👇

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