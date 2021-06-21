【龍珠被燒 Black Live Matter/BLM】「黑人的命也是命」近年大幅影響歐美遊戲創作，像是《Days Gone》沒黑人便被媒體大力炮轟。近日在網絡上有人更燒到去歐美大受歡迎的《龍珠》，竟稱日本人在90年代已想做榮譽白人：