「光劍 Lightsaber」在《星球大戰》的世界觀中是一項非常重要的武器，不僅僅是主線的電影，在延伸的小說、影集、動畫、遊戲中，光劍都佔有舉足輕重的地位，甚至在「星戰迷」的圈子裡，對於《星戰》的作戰方式還分為兩派，一是駕駛如「千年鷹號」、「X 翼戰機」等的「空戰派」；二是如絕地武士與西斯武士近身的決鬥的「光劍派」！

文：Daniel Hsu, Freda Tseng（GQ Taiwan）



《星戰》的重要角色歐比王 Obi-Wan 在《星戰 4》曾說過「光劍是一種高雅的武器，不像雷射槍那樣笨拙難以控制。」而每次只要有玩具商推出各種不同的光劍模型玩具，就一定會被星戰迷搶購一空！那我們就不得不來好好了解這個風靡了近半個世紀的科幻武器背後的秘密！

1. 「光劍」是用什麼做的？關於「凱伯水晶」

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另外，如果使用越珍貴的凱伯水晶(Kyber Crystals)，甚至還能讓被注入的原力更加提升！然而在《星戰 4》的時候開始，因為白卜庭下令大批凱伯水晶用來製作死星超級雷射炮的核心，所以後來的新絕地則是使用人工合成的凱伯水晶，例如盧克天行者的光劍就是如此，然而人工合成的凱伯水晶非常不穩定，在匯聚能量的過程中十分容易爆炸！

2. 「光劍」不同的「顏色」代表什麼意思？

即然提到光劍會因為鑄造者性格的不同，而使得凱伯水晶匯聚原力出來的光劍劍身顏色有所不同，那麼不同的光劍顏色代表著怎樣性格的人呢？

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3. 亞蘇卡譚諾 Ahsoka Tano 是誰？為什麼我們要認識她？

前面說到亞蘇卡譚諾曾把邪惡的「紅色光劍」淨化成「白色」，雖然這號人物從未在《星戰》的本傳電影中登場，卻是被《星戰》迷公認在《星戰》世界觀中相當重要的人物。她首次登場於動畫電影《星球大戰：複製人之戰 Star Wars: Clone Wars》那是時間介於本傳電影版《星戰》二部曲《複製人全面進攻》與三部曲《星球大戰前傳：黑帝君臨》之間的故事（但其實與主線劇情無明顯連接），亞蘇卡一開始以主角安納金天行者 Anakin Skywalker 的徒弟身分登場，亞蘇卡天資卓越、善良無私、愛憎分明、足智多謀，在複製人戰爭中為共和國立下汗馬功勞！

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在師父安納金於三部曲《星球大戰前傳：黑帝君臨》最後改投靠西斯成為「黑武士」後，亞蘇卡的故事在動畫影集《星球大戰：反抗軍起義 Star Wars Rebels》再次登場（該故事時間發生在三部曲《星球大戰前傳：黑帝君臨》與四部曲《星球大戰：新的希望》之間），也是在這部作品中發生了她把邪惡紅光劍淨化為白光劍的經典劇情。而亞蘇卡譚諾最近一次登場則是在真人影集《曼達洛人》，由女星蘿莎瑞道森 Rosario Dawson 所飾演。

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【本文獲「GQ Taiwan」授權轉載，原標題：【GQ科普】STAR WARS「光劍」3 大冷知識解析！星戰迷神推 Hasbro 全新高規還原收藏光劍】