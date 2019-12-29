【星戰9】外國Youtuber造出真實激光劍　三千度高溫可切開金屬！

《星球大戰》電影系列最終章《星球大戰：天行者崛起》（Star Wars: The Rise of Skywalker）正在上映，這套橫跨三個世代，陪着一眾影迷的故事終於迎來結局。要數最令人印象深刻的，莫過於是故事的世界觀設定、角色之間的對白以及電影中出現過的道具，而要數最型的道具，就當然是Jedi（原力武士）手中的Lightsaber（光劍）。

這支「光劍」可以輕鬆切開木門。（Youtube截圖 / the Hacksmith）

由第一集電影播出以來，都有不少hardcore fans複製出來，雖然官方版和坊間都做出了不少可玩性十分高的光劍，但仍然缺少了當中實用性，簡易點說就是「睇得、玩得但係唔用得」，不過約在一個星期前（12月19日）就有外國神人以高壓電，製造出一支華氏3000度（約攝氏1649度）高溫、二萬伏特、有攻擊力，連金屬都可以燒熔的光劍。在Youtube片中，這位神人更公開以及解釋了光劍的製作過程。

為免有讀者唔熟套電影，Light Saber（光劍）即係圖中主角手上的武器。電影中，光劍根據不同的使用者，會有不同的顏色（劇照）

有攝氏1600度高溫，連金屬都可以燒熔。（Youtube截圖 / the Hacksmith）

影片上架只有一個星期，就已有近一千萬個點擊率及超過31萬個Likes，震撼了全球整個星戰迷界，不少網民都對這個Youtube頻道Hacksmith表示佩服，更有人說笑：「2019年Hacksmith做出了光劍，2030年Hacksmith做出了死星（Death Star）」（註：死星，即是電影中出現過的星球級終極武器）也有非常多人留言說也想擁有一支光劍。