《STAR WARS絕地：組織殞落》成星戰系列遊戲最暢銷下載版作品

EA、Respawn 跟盧卡斯影業共同宣佈，廣受好評的《Star Wars 絕地：組織殞落（Jedi: Fallen Order）》在發售後短短兩週內成為《星球大戰》系列遊戲數位下載版銷售最快的作品，也是 EA 在 PC 上銷售最好的《星球大戰》遊戲。

《Star Wars 絕地：組織殞落》描述66 號密令實行後，前學徒凱爾．克提斯一直躲在卜拉卡星。突如其來的狀況迫使凱爾現身，努力逃離緊追著他不放的銀河帝國判官 Second Sister 和其肅清兵。凱爾遇見前絕地大師席兒．朱妲和毒刺螳螂的駕駛員葛瑞茲一同進行冒險，與可愛的機器夥伴 BD 1一同探索不同的星系，也是旅程的關鍵鑰匙。玩家能夠拿起光劍化身為凱爾，體驗從學徒成長為絕地大師的過程，享受光劍對決以及原力運用的刺激體驗。

《Star Wars 絕地：組織殞落》（Steam擷圖）

「代表 Respawn 跟 EA，我們要感謝所有在開發與發行《Star Wars 絕地：組織殞落》期間支持工作室與團隊的各位。講述一篇以《星球大戰》星系為背景的故事宛如美夢成真，來自粉絲們的反應也很難以置信，」 Vince Zampella，Respawn 負責人表示。「隨著遊戲發行，影集《曼達洛人》開播還有即將到來的《天行者崛起》電影，對於《星球大戰》粉絲們來說這是一個很棒的時代！」

+ 11 + 10 + 9

「《Star Wars 絕地：組織殞落》展示了在《星球大戰》遊戲當中述說原創故事的驚人潛力，」迪士尼樂園、體驗與產品的遊戲與互動體驗部門副總裁 Sean Shoptaw 表示。「Respawn 和盧卡斯影業間的密切合作是一個很好的例子，說明了我們如何為粉絲提供真實的體驗、真實的故事與他們所熱愛的世界，同時又是一款令人難以置信的有趣和創新的遊戲。 伴隨著發行至今的正面評價，《Star Wars 絕地：組織殞落》已被證明是這個假期必玩的遊戲。」

2013 年起，EA 就與迪士尼簽署了為期十年的協議，獲得《星際大戰》系列遊戲開發權，但先前《星際大戰：戰場前線（Star Wars: Battlefront）》系列因為遊戲性以及商城應運問題遭受粉絲撻伐而評價受損，而作為單機動作遊戲的《Star Wars 絕地：組織殞落》已超越了系列作獲得目前最好的評價，期待接下來也有更好的《星際大戰》作品。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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