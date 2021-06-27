撰文：賴浩然
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【PS4/Switch/PC Steam戰國無雙5】久違多年終於有新無雙玩，今次戰國無雙5更一改既有風格，全部武將人設重新設計，及以織田信長與明智光秀雙線作為主軸。我們編輯部早前月前其實已訪問了KOEI TECMO GAMES社長兼遊戲製作人鯉沼久史一些問題，可更深入了解遊戲的製作及設計：
鯉沼久史先生，現任KOEI TECMO GAMES代表取締役社長、KOEI TECMO HOLDINGS代表取締役副社長，戰國無雙5製作人（KOEI TECMO）
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