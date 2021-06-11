撰文：賴浩然
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【戰國無雙5 PS4/Xbox/Switch/PC】自從《真田丸》之後闊別5年的新一集《戰國無雙5》即將推出，今集角色大刀闊斧全部重新設計，故事也從青年時期的信長重新開始。HK01編輯部就有幸先收到遊戲同大家試玩介紹（可公開的內容只到第3章為止，所以成年時的信長未能提及）：
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