撰文： 林卓恆 最後更新日期： 2021-06-24 18:42

【Switch／Pokemon Unite／英雄聯盟／MOBA／免費遊戲／攻略】由任天堂官方和騰訊的天美工作室合作開發的Switch遊戲《Pokemon Unite》（寶可夢大集結）近日展開公開測試，以下為《香港01》科技玩物頻道記者試玩後，簡評及整理5大快速上手心得。

《Pokemon Unite》是一款5v5線上對戰遊戲，採用MOBA（即《英雄聯盟》等）形式玩法，不過實際玩起來除了Pokemon主題之外，當然和《英聯聯盟》、《王者榮耀》等有明顯差距。

按圖放大Pokemon Unite玩法介紹+5大快速上手實戰心得

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