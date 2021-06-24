FF7R艾莉絲聲優Cosplay還原　禮服/便服13幅美照　摺椅攻擊都有？

遊戲動漫
撰文：
最後更新日期：

【FF7R 艾莉絲】Final Fantasy VII Remake的女主角艾莉絲聲優是坂本真綾大家都知，而其英文版聲優則是Briana White。她本身亦是遊戲迷及直播主，而且臉型、頭髮、身材都有幾分似艾莉絲。最近她就cos回「自己」禮服版的艾莉絲，加上本身都為其配音，簡直是犯規般的神還原：

FF7R 艾莉絲聲優 禮服/便服 Cosplay 神還原（點圖觀看）

+23
+23
+23

👇👇👇即看《FF7R》大調査 17 項數據結果 👇👇👇

+23
+23
+23

詳細文章：Tifa蒂法／Aerith艾莉絲玩家選哪位？FF7R官方公布17條抉擇題結果

👇歷代 Final Fantasy 最正女神投票 👇

+28
+28
+28

詳細文章：Final Fantasy歷代女神排行TOP10　Tifa/Yuna排第幾？冠亞軍差3票

👇👇👇重溫 TIFA 蒂法成熟風禮服精彩畫面 👇👇👇

+22
+22
+22

Tifa 其餘兩套禮服畫面：FF7R攻略｜蒂法TIFA禮服三大分歧圖集

👇👇👇重溫 AERITH 艾莉絲豪華禮服精彩畫面 👇👇👇

+6
+6
+6

Aerith 其餘兩套禮服畫面：FF7R 攻略｜艾莉絲AERITH三種禮服,圖集

👇同場加映：超有病！嚴選3把遊戲史上最難取得武器👇

+32
+32
+32

詳細文章：3把遊戲史上最難取武器　FF9/PSO/浪漫傳說　有一把機率得10億分1

外國網站公布MMO TOP10　FF14玩家超WoW魔獸世界　成最多人玩網遊
PS5獨佔｜Ratchet and Clank拉捷特與克拉克時空裂縫　玩法公開
《三國志．戰略版》第三賽季5.22開打　搶先睇S3調整、三勢陣玩法
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Microsoft Edge 或 Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。