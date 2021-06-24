【FF7R 艾莉絲】Final Fantasy VII Remake的女主角艾莉絲聲優是坂本真綾大家都知，而其英文版聲優則是Briana White。她本身亦是遊戲迷及直播主，而且臉型、頭髮、身材都有幾分似艾莉絲。最近她就cos回「自己」禮服版的艾莉絲，加上本身都為其配音，簡直是犯規般的神還原：