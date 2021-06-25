【Mario Golf : Super Rush/瑪利歐高爾夫 超級衝衝衝】瑪利奧又一運動遊戲 Mario Golf 的 Switch 新作推出，此作能用Joy-Con體感玩之餘，本身亦充滿技術元素，今集更加入Speed Golf 擊球帶跑的玩法，還要競速相當刺激。以下就提供新手上路10式，有系統不明白都可快速了解：