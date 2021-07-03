撰文： 鍾世傑 最後更新日期： 2021-07-03 08:27

採礦挖幣有錢賺，不壞吧？請等等！外國資訊安住公司Avast近日發布研究報告指，網上出現一種名為Crackonosh的惡意程式， 經由多款「破解版」知名遊戲如NBA2K19、GTA V 暗中操縱玩家的電腦，在背景下被迫代他人採礦，有汗出冇糧出，即睇自己有無中招吧！

（設計圖片）

由於這些遊戲都屬大作，很有可能你或家人曾一時貪心bt下載了，一直沒再玩，但其實每天在偷偷使用你的電腦資源！馬上看看，有沒有安裝以下11款有毒的PC遊戲破解版吧！

Windows用家快刪！11款必須馬上刪除PC破解版遊戲

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秘密取用硬件資源．有機會機都整壞！

Avast 研究人員表示，近半年全球已經有12個國家、超過22萬部Windows PC遭「Crackonosh」惡意軟體感染，這惡意程式會內藏在一些經BT下載的「破解版」遊戲（即破解了安裝密碼的翻版game）內，玩家安裝把玩後不會發覺，程式會秘密多次開機，跳入安全模式秘密關閉你的防毒軟體，之後就在背景後不斷使用你的硬件資源挖取加密貨幣「Monero 門羅幣」，這22萬「苦主」累積已為他人挖了價值200萬美元的加密貨幣！更有機會挖到連電腦硬件過勞損壞！

「Monero 門羅幣」

會被「Crackonosh」暗中關閉偵測模式的防毒／防火牆軟件 Adaware Bitdefender Escan F-secure Kaspersky Mcafee (scanner only) Norton Panda Windows Defender

預防方法只得一個，就是要再下載非常的破解版軟件／遊戲，更詳細報告及救機方法在Avast網上有提供：（連結）

同場加映：8款病毒Apps含小丑惡意程序 偷錢盜個人資料

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詳細內容：Android用戶快刪！8款病毒Apps含小丑惡意程序 偷錢盜個人資料

同場加映：消委會電腦防毒軟件大比併！

消委會測試了市面Windows及MacOS防毒軟件，發現免費軟件亦可媲美付費軟件。



↓↓↓ 適用於Windows系統樣本 ↓↓↓

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↓↓↓ 適用於MacOS系統樣本 ↓↓↓

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更詳細報導：【消委會】電腦防毒軟件大比併！4款免費最高分 媲美貴價軟件