【Switch Zelda:Skyward Sword／薩爾達禦天之劍／薩爾達天空之劍】從Wii移植過來HD Remastered化的Zelda禦天之劍，相信不少玩家都未有接觸過。以下就提供10個初期必知技巧。



薩爾達禦天之劍在Wii的評價已很高，如果用來對比Botw，其精巧的設計心思也是毫不遜色，尤其是迷宮解謎更是一層層的更有深度，也更過癮。加上此作原本已用體感揮劍的玩法，以及敵人有機靈的擋格設定，無腦亂斬反而很易處於劣勢，玩下去是甚是有味道，而且很有挑戰性（尤其用體感玩）。在初期如果知道以下10個技巧，相信也可令你玩得更流暢順利：

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