6歲男童打手遊瘋狂課金N萬元震驚父母　去信Apple尋求解決點收科?

【6歲敗家仔重課手遊金額數萬！父母如何解決？App Store有無得回水？】手機遊戲向來都是免費下載多過收費，不過「免費的最貴」是老生常談。一些手遊本身打落好易上癮，其課金系統不論是買石抽蛋還是其他也好，都令人欲罷不能不斷重課下去但求入手夢寐以求的角色，說是另類博彩也不為過。但令人意外的是連僅僅幼稚園畢業升小學的兒童，都會在手遊課金坑泥足深陷、幾乎敗盡家產？

手機遊戲已經是現代人最主要的娛樂媒介，學生哥和打工仔們搭交通工具通勤殺時間唯一之選。不過老土講句玩物喪志亦係不少玩家、尤其是小孩和青少年過度沉迷的結果，更甚者不只喪志，傾家蕩產都絕不出奇。

早前日本雜誌《週刊SPA！》訪問一名25歲年輕父親沉迷手機遊戲，每個月重度課金五位數字、碌爆卡招致家變的恐怖故事（點擊放大圖片細睇詳情）：

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最近日本網站Note有女網民分享了一個頗為恐怖心寒的親身經歷。事情由丈夫收到信用卡公司通知，信用卡有可能遭人盜用一事講起...（點擊放大圖片細睇詳情）：

正如事主女網民在文章中表示，70萬日元對於一個給大兒子的小教訓而言實在太昂貴了。她跟丈夫都沒有下載付費App或App內進行購買的習慣，決定要查出兒子何以能夠在iPhone上順利課金的原因。因為兒子只會讀平假名、不會讀字母，照理很難輸入密碼（點擊放大圖片細睇詳情）：

那麼他們可以獲得課金的全額或部份退款嗎？睇埋落去...（點擊放大圖片細睇詳情）：

經一事長一智，女網民明白到是自己身為父母監管不力所致。她丈夫事後已更改手機密碼和購買ID，又指會監督兒子手機使用狀況，防止事件再次發生。（詳細故事可瀏覽Note）

如果你都擔心家中兒童打手機遊戲時亂課金，可以參考以下防止在iTunes及App Store上進行購買的教學（點擊放大圖片細睇詳情）：

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懷疑信用卡遭盜用來課金，也可以在iPhone上查閱購買記錄（點擊放大圖片細睇詳情）：