早在2020年11月12日SONY就推出了PS5主機，不僅在硬件上優於上一代PS4，而且還支持向下兼容PS4和PlayStation VR的遊戲。



目前外媒報道稱，有關SONY日本官網上的用户安全指南手冊顯示：SONY將帶來一款PS5數位改良版主機，型號為CFI-1100B01。

相比原版來說，這款主機的重量為3.6千克，重量上比原版PS5輕了至少300克，並且該主機底部的螺絲將改為手擰螺絲。關於大家最關心的性能方面，本次PS5數位改良版主機性能方面和原版PS5主機相同，幾乎沒有什麼變化。

👇👇相關圖輯：香港行貨版 PS5 3分鐘快速開箱速睇👇👇

+ 28

目前SONY並沒有公開這款PS5數位改良版主機還會不會帶來其他地方的改變，不過既然是改良版，那麼可能會帶來一些體驗上的優化。

延伸閱讀：雖然PS5持續缺貨，但大家都要小心騙徒！早前有網民指PS5大平賣但交收竟要7:30am赴坪州？即睇最後結果▼▼▼

+ 13

延伸閱讀：下半年PS5大作發售時間▼▼▼

+ 12

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】