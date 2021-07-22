早在2020年11月12日SONY就推出了PS5主機，不僅在硬件上優於上一代PS4，而且還支持向下兼容PS4和PlayStation VR的遊戲。
目前外媒報道稱，有關SONY日本官網上的用户安全指南手冊顯示：SONY將帶來一款PS5數位改良版主機，型號為CFI-1100B01。
相比原版來說，這款主機的重量為3.6千克，重量上比原版PS5輕了至少300克，並且該主機底部的螺絲將改為手擰螺絲。關於大家最關心的性能方面，本次PS5數位改良版主機性能方面和原版PS5主機相同，幾乎沒有什麼變化。
👇👇相關圖輯：香港行貨版 PS5 3分鐘快速開箱速睇👇👇
+28
目前SONY並沒有公開這款PS5數位改良版主機還會不會帶來其他地方的改變，不過既然是改良版，那麼可能會帶來一些體驗上的優化。
延伸閱讀：雖然PS5持續缺貨，但大家都要小心騙徒！早前有網民指PS5大平賣但交收竟要7:30am赴坪州？即睇最後結果▼▼▼
+13
延伸閱讀：下半年PS5大作發售時間▼▼▼
+12
PS5 2022年前仍缺貨 真正用家何時才能入手？附大作發售時間表PS5扮Wifi Router「入境」成真！安裝工人到保養貼紙完備違和度0%PS5最終會成末代主機？讀取速度非萬能藥 電玩遊戲該如何創新？PS5煙民機主實測空氣過濾功能 兩個月灰塵效果直逼吸塵機超嚇人PS5新VR系統正在開發 料臨場感更強 回顧11隻PS VR著名遊戲2021年11隻Switch/PS5最期待大作 生化危機8以外 最矚目還有它《FIFA 22》10月1日發售 PS5版動作更真實 EA Play會員搶先試玩
【本文獲「中關村在線」授權轉載。】