Capcom旗下超人氣遊戲《怪物獵人：崛起》（Monster Hunter Rise）銷量口碑雙豐收，相信不少老玩家天天都在鏖戰其中，近日日媒對《怪物獵人：崛起》的玩家群體做了數據調查，HR100以上獵人高達總體85.6%，果然還是硬核玩家佔據多數。



《怪物獵人：崛起》於3月26日登陸Switch獨佔發售，短短幾日全球出貨量已經突破500萬，本作再次為狩獵掀起全新風潮，可無拘無束盡情躍動的動作，可隨心所欲四下馳騁的原野。能帶來未知興奮與驚喜的全新怪物。前所未有的狩獵體驗正等待着獵人們。該作採用RE引擎打造，最多支持四人合作。

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玩不下去的真的玩不下去，能玩下去的幾乎都是老獵人！除了佔了8成以上的HR100以上老獵人，其餘的佔比都非常的低，就連跨度最大的HR50～99的才佔6.2%，而其中也有不少剛剛接觸後深感難度非同一般而火速棄坑的HR1～3佔比1.6%，那麼，你屬於哪一部分獵人層次呢？

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