【Switch Monster Hunter Rise（MHRise／MHR／魔物獵人崛起）】MHRise 3.0更新追加超人氣天彗龍，大家也很關注牠的裝備如何。雖然武器方面未必算得上很強，但防具方面「龍氣活化」（龍気活性）的赫耀裝比以往更加易用，而且內置有加攻技配搭非常之強，更是一個套裝組合不用煩。對於近戰如太刀、大劍等不需開太多技（如防性/炮術）的武器，都應該做一件：