東京奧運首個「零觀眾」奧運開幕禮，竟然以日本經典綜藝節目《超級變變變》方式，真人演繹50組經典奧運項目，「神還原」一個個藍白色的場景實在令人驚嘆！日本Twitter網民因此有感而發，惡搞奧運項目圖案變成動漫角色，EVA、街霸、JoJo、MHRise、銀魂等項目圖案，相當可愛搞笑！



穿上藍白色將５０個經典奧運項目圖案一一重現！（東京奧運開幕典禮截圖）

東京奧運開幕典禮中，大會邀請日本平面設計師廣村正彰以1964年東奧的圖標作為設計藍本，設計奧運會及殘奧會各項目的動態圖標，再安排幾位真人以日本節目《超級變變變》方式重現經典奧運項目圖案！不少日本網民對此留下深刻印象，將奧運項目圖案二次創作動漫化，又分享在Twitter上，以下就有17個奧運項目圖案被惡搞，大家認到幾多個呢？

【1】EVA初號機（Twitter@SONNE_7743）

【1】EVA初號機

每次想起《新世紀福音戰士》都一定記得初號機跑步的經典場面，用來表達跑步賽事絕對一流啦！

👇🏻👇🏻👇🏻17個奧運項目圖案被惡搞【點圖放大】👇🏻👇🏻👇🏻

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東京奧運開幕禮中，由真人表演神還原運動項目圖案的「超級變變變」環節一鳴驚人，引起全球熱話。事後，大量日本網民自己創作了同類的圖案，而題材則變為日常發生的趣事，《開罐Opener》為大家精選了30張佳作，看看大家有沒有共鳴！

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東京奧運賽事激烈，有「193劍神」之稱張家朗（Edgar）成功代表香港「刺」下一面金牌，即時人氣爆燈，Instagram急升至28.3萬位追蹤人數！如果細心看劍神的IG，就會發現他私生活的一面如此可愛！

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