5000蚊消費券Figure 模型玩具選購｜首筆$2000將於8月1日發放，玩具迷即時可以大條道理入貨買figure、模型、合金玩具，以下提供10款用盡首筆2000元budget的精選商品，希望幫到大家。



【01】首個推介是剛上市的Metal Build版《魔神英雄傳》龍神丸，大大隻又好扭，用2000元消費券買仲有錢找，使錢機會嚟喇飛雲！

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原文連結：龍神丸Metal Build Dragon Scale開箱

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邊間玩具鋪用到消費券？16間知名玩具店 可用甚麼平台使用消費券？（點圖放大）👇👇

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原文：$5000消費券買模型Figure指南 16店收費方式一覽 網店8折買高達

👉👉同場睇：8至10月消費券使用期間發售模型精選

8月至10月有甚麼現貨高達模型可以買？即睇每月推介



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👉👉9月6款精選新模型／RG海牛必買（點圖放大）👇👇

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全2021全下半年模型款式：$5000消費券｜2021下半年60款高達模型圖鑑 Hi Nu／德天使／古鐵

耳機都係男仔最想買的消費品，即睇新貨👇👇

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原文連結：$5000消費券｜10件CP值高影音產品 Campfire、Sony耳機喇叭抵買