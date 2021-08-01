消費券Figure合金選購｜MB龍神丸／BE@RBRICK 10款筆直內玩具推介

撰文：鍾世傑
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5000蚊消費券Figure 模型玩具選購｜首筆$2000將於8月1日發放，玩具迷即時可以大條道理入貨買figure、模型、合金玩具，以下提供10款用盡首筆2000元budget的精選商品，希望幫到大家。

【01】首個推介是剛上市的Metal Build版《魔神英雄傳》龍神丸，大大隻又好扭，用2000元消費券買仲有錢找，使錢機會嚟喇飛雲！

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原文連結：龍神丸Metal Build Dragon Scale開箱

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邊間玩具鋪用到消費券？16間知名玩具店 可用甚麼平台使用消費券？（點圖放大）👇👇

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原文：$5000消費券買模型Figure指南　16店收費方式一覽　網店8折買高達

👉👉同場睇：8至10月消費券使用期間發售模型精選

8月至10月有甚麼現貨高達模型可以買？即睇每月推介

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全2021全下半年模型款式：$5000消費券｜2021下半年60款高達模型圖鑑　Hi Nu／德天使／古鐵

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原文連結：$5000消費券｜10件CP值高影音產品　Campfire、Sony耳機喇叭抵買

龍神丸Metal Build Dragon Scale開箱　160mm高賣過千　附5大賣點真骨雕超人迪加開箱　黑科技包膠Body擺到奧運動作？發售日炒至1K龍珠／鬼滅／我英／QPosket景品　Banpresto 8月至10月10件必買作
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