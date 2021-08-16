【性感鋼琴YouTuber】自從台灣Pan Piano開創出性感Cosplay又專業的鋼琴演奏路線後，不少YouTuber都爭相仿傚。繼日本utamenma之後近期人氣急升的還有韓國Leezy。



敢露樣又進取的 Leezy 近月人氣急升（IG@leehaeinleezy）

Leezy 林李智（임이지）本身已是韓國女藝人，短髮時期曾被指似廣末涼子。不知是否受到Pan的啟發，於2020年9月開始脫離清純形象，在個人YouTube頻道開始穿著性感衣服來彈琴。對比起Pan Piano，Leezy雖然Cosplay還原度相距甚遠，動漫系也比較少，但明顯地更加「進取」。

衣著更性感之餘，演奏時更不時大力彈下去顯露「物理搖晃」效果，更會在播放至一半時有脫衣效果，例如由晚裝鏡頭一轉變了泳衣。而且Leezy本身就是藝人，所以也直接露面示人，多種原因令她人氣大熱。

有演奏鬼滅之刃、天空之城、遊戲 TalesWeaver 等（YouTube@이지Leezy）

執筆時Leezy的訂閱數約77萬，雖然仍遠遠及不上一姐Pan Piano的257萬，出片速度也慢幾倍。不過Leezy的影片點閱數近10條都有5條超過100萬（有兩條是直接寫真影片），人氣急升不容小覷。除了台灣Pan Piano及韓國Leezy，目前YouTube的性感系鋼琴家還有來自日本的utamenma。

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