2021年過了大半年，大家都追過哪本連載漫畫呢？6月份，日本輸入法軟Simeji就舉行了「2021年連載漫畫TOP 10票選」，讓10歲至19歲的青少年用戶投票，最終整合3488份意見。沒想到神作《進擊的巨人》漫畫竟然不入十強，完全不是青少年的口味！



（《進擊的巨人》漫畫封面）

日本暢銷漫畫《進擊的巨人》全球發行量累計突破1億本，被指為神作。今年6月9日《巨人》終於推出最終卷單行本第34卷，刊載於「別冊少年Magazine」5月號，完結11年半的連載！Simeji的「2021年連載漫畫TOP 10票選」中，《巨人》漫畫不入十強，難道是過氣了？到底日本青少年最愛哪些漫畫？

(《鏈鋸人》漫畫)

【第10位】《鏈鋸人》

《鏈鋸人》是藤本樹老師的作品。故事講述「惡魔」橫行的世界，由世界事物而生，名稱越是恐怖，惡魔之力就越大。少年淀治為了償還亡父的巨額債務，竟然與鏈鋸惡魔波奇塔合作，一齊獵殺惡魔，結果遭到喪屍惡魔暗算，身體一度被肢解！

雖然《鏈鋸人》去年已經完結第一部「公安篇」，不過第二部仍然不減日本年青人的喜愛！目前《鏈鋸人》已經宣布動畫化，由負責過《進擊的巨人》的日本動畫公司MAPPA 製作。

👇👇👇2021年連載漫畫TOP 10票選【點圖放大】👇👇👇

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