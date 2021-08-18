一般來說大家的印象中，動畫或是動畫電影的背景多以校園為主，不然就是神奇又魔幻的虛構世界觀，但其實以職場生活作為背景的動畫也不在少數。尤其是壓力極大的日本上班族，也時常成為動畫角色設定的原型。



無論是描寫上班族的愛情、工作的辛勞、職場的社交文化或是各式各樣勵志、虐心的人生故事，這些動畫都反映了真實人生的各個面向。究竟有哪些動畫最適合推薦給上班族呢？今天就一起來看看吧！

1.迷糊公務員 SERVANT×SERVICE（2013）

平凡無奇的公務員生活竟然也能製作成動畫？由高津KARINO的同名漫畫改編，背景設定在北海道的某個區公所保健福利課，故事描述公務員的職場日常，看似平淡的主題其實笑料百出，原因就在於每個角色都太有個性。擺脫人們對公務員的無聊印象，社會的小螺絲各個都有獨特的樣貌！

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以上十部精彩又動人的經典動畫，送給所有努力上班的人們！努力工作之餘，也別忘了放鬆身心靈，選一部好看的動畫來療癒自己吧！

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