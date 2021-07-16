翻閱你的記憶夾層裡，就算你沒真的看完過，可能也對一個超巨大鑽頭有些印象。它在各大平台火燒十年餘載，並為日本超級機械人動漫劃下史詩級的篇章——沒錯！就是《天元突破》這部作品啦。2007 年由以《新世紀福音戰士》等經典作品為代表的 GAINAX 動畫製作公司所推出，以精彩萬分的機械人戰鬥以及熱血感人的劇情，深受海內外觀眾歡迎。



該製作團隊在 11 年於完成《吊帶襪天使》（Panty & Stocking with Garterbelt）後離開 GAINAX 便自立門戶，社名以寓意「創作猶如子彈射出時被觸發的一瞬間」正式取名為 TRIGGER 扳機社。其作品多以原創並偏向金田伊功的風格，具有強烈色彩與浮誇的表現手法！自 13 年正式推出第一部長篇動畫作品後給業界帶來不小的衝擊，更被粉絲稱為熱血番的「唯一信仰」！在業界如此深受好評，本週就讓我們一起來看看 TRIGGER 扳機社過去又有哪些超精彩的必看神作吧！

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