超級英雄不只Marvel！一拳超人領軍6大動畫　它改編Stan Lee作品

當今眾多的商業電影以超級英雄當道，DC 和Marvel的超級英雄更是全球化的代表，耳熟能詳的蝙蝠俠、鋼鐵奇俠或是近期上映的黑寡婦等等，這些超級英雄早已成為現代主流文化的符碼之一。不讓歐美的文化專美於前，日本的「超級英雄」故事題材同樣具有非常龐大的市場性與話題，靠著動漫文化的強力輸出，從《一拳超人》、《我的英雄學院》等作品當中，我們看見日本同樣能靠著超級英雄掀起多大的波瀾！不過來自日本的英雄可並不是那麼容易，往往好人與壞人都只有一線之間的差異，但不論你支持哪一方，我們都曾為彼此的理念而熱血沸騰。那麼日本又有哪些超棒的英雄動畫呢？讓我們一起看看吧！



1.【一拳超人】

《一拳超人》動畫改編自日本網路漫畫家 ONE 創作的超級英雄題材動作漫畫，交由日本知名動畫公司 MADHOUSE 所製作並在 2015 年作電視播放。故事講述主角埼玉是一名興趣使然的英雄，因為 22 歲時打敗了怪人『蟹爪蘭帝』並且拯救了小孩而燃起小時候想成為英雄的夢想，接下來持續三年的每一天不間斷地做 100 下伏地挺身、100 下仰臥起坐、100 下深蹲、長跑 10 公里以及和怪人戰鬥，不斷提升戰鬥力與身體機能，最終打破生物限制器的自我訓練而變的強大，在無人知曉的情況下從事英雄的工作。最終掉光所有毛髮成為了光頭，但也因此獲得最強的力量。然而得到力量後的他並沒有沈迷其中，甚至在大部分故事之中是醜化自己，大多數時間是高處不勝寒般的厭倦英雄主義。

《一拳超人》的火熱程度不需要我們多加贅述，其燃燒經費的火爆戰鬥場面、不按牌理出牌的故事情節、兼具搞笑和熱血，是一部人人喜愛的動漫作品。不過本作在探討「英雄」存在之必要，卻時常帶出許多嚴肅的疑問，使得許多搞笑的背後帶了戲謔與憤世忌俗的意味。在埼玉所處的英雄協會中，英雄們各懷鬼胎，比起拯救世界他們更在意自己的英雄等級和排名，相較於許多出場的惡人，他們純粹的「惡」就顯得單純許多。而這些價值觀衝突的戰鬥，也成為「好」與「壞」的分歧點，看似必然的結果，在本作之中總會有出乎意料的發展，這也成為本作最大的賣點之一。

▼▼▼即睇6套日本「超級英雄」動畫！▼▼▼

+ 37

相關文章：盤點4大「超能力運動」動畫 超中二絕招勁過奧運金牌選手

+ 19

相關文章：《SSSS.GRIDMAN》登陸機戰 盤點TRIGGER扳機社 5大熱血動畫

+ 25

延伸閱讀：

大家最愛漫威還是 DC 的英雄電影？答案竟全喊「選它才是正解」

【本文獲「COOL潮流生活網」授權轉載。】