《大富翁10》登陸Switch！重遇阿土伯、孫小美等經典　首發有特價

由軟星科技（北京）有限公司研發，游力卡遊戲發行的經典回合制棋盤遊戲《大富翁10》Nintendo Switch 版現已在亞洲區進行販售（包含日本、台港澳地區），慶祝首發前兩週特價 99 港幣或 1,500 日元（含稅）。



本次 Nintendo Switch 版為了要適配操作性的不同，在 UI 以及操作上都做了優化，就是為了要將大富翁原汁原味的刺激遊戲內容可以在 Nintendo Switch 版感受到升級版的遊玩體驗。

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遊戲支援網路多人連線模式，以回合制的方式進行，初始所有玩家有固定的存款、現金、卡片。透過擲骰子決定移動步數，踩到空地可以進行購買，踩到別人的地就要繳納過路費

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