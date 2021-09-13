【機戰30／超級機器人大戰30/SRW30 PS4/Steam/Switch】《機戰30》作為SRW系列30周年紀念作，加上罕有地有原創戰艦，相信不少機迷都會玩玩。較早前《香港01》動漫遊戲組訪問了系列製作人寺田貴信先生及今集製作人最上頌平先生，他們更談到過去來香港工作時的回滴回憶。



是次訪問問題其實在筆者試玩遊戲前已提交，幸好試玩後也沒影響問題方向 （Bandai Namco）

👇《超級機器人大戰30》寺田貴信/最上頌平 製作人訪問（圖片瀏覽） 👇

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Q1：今次闊別了3年才有新作呢，面對機械人作品越來越少，製作環境是否越來越困難了？

A1：機器人動畫新作數與超級機器人大戰作品數無關，機器人動畫少也不會導致超級機器人大戰胎死腹中。我們是基於團隊計畫在開發超級機器人大戰。

Q2：《霸界王》的參戰令人驚喜，沒有動畫化過的它，戰鬥動作會否較難製作呢？您們又如何剋服？

A2：霸界王的故事及戰鬥動畫方面，其實有請到《勇者王GaoGaiGar》原作的工作人員協助監修。

Q3：《SSSS GRIDMAN》的設定是在電腦網絡世界，怎樣與其他角色同場及建立關係呢？

A3：未回答

Q4：《騎士&魔法》的參加也令人意想不到，針對年齡層可能是今作較年輕一群，選擇它有什麼契機嗎？

A4：萬代南夢宮娛樂及開發人員之間經過協商，並參考問卷調查結果等，最終才拍板定案。其中《騎士&魔法》是針對年輕族群所作的選擇。

Q5：主角機「兇鳥30」的「XXX」眼罩設計非常引人注目，這眼罩可以打開嗎？後繼機會否也有這個「XXX」的設計呢？

A5：未回答

Q6：今集採用了版圖自選關卡的玩法，那玩家是否可以一次就完整遊玩所有關卡呢？還是也會有分歧存在？

A6：未回答

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Q7：任務關卡似乎可以周回不斷賺錢及經驗值呢，會否擔心令遊戲變得太容易了？「幸運」精神指令會否變得沒那樣重要？

A7：個人認為遊戲難易度是依玩家的遊玩風格及個人感覺而有所不同。另外，遊戲中也備有高難度任務。

Q8：加入自動戰鬥是個很大膽的嘗試呢，但會否擔心玩家放置太多，減低了遊玩興致呢？

A8：這點並不擔心。要不要使用 AUTO 戰鬥是取決於玩家及其遊玩風格。

Q9：《Gundam 鐵血的孤兒》不少Fans仍在期待著，為什麼今集也不採用呢？未來仍有機會加入家用機的機戰嗎？

A9：未回答

Q10：機戰30年了，作為很多集的製作者，您們有什麼深刻或美好的回憶呢？

A10：過去我在香港的活動上曾和香港機戰迷實際交流，那次算很棒的回憶。另外，在香港的書店看見有我的名字刊在電玩雜誌封面，著實吃了一驚。利用活動空檔去逛街用餐也很好玩。（寺田）

我在參與機戰製作之後，私下去香港旅遊時逛過幾間電玩專賣店，每間都有陳列機戰作品，當下就覺得非常開心。（最上）

Q11：兩位有沒有什麼想同香港玩家說呢？

A11：請依照自己的生活模式和遊玩風格，在今次睽違許久的新作《超級機器人大戰30》盡興遊玩，也期待未來能有機會再見到各位香港機戰迷。（寺田）

多虧有各位的支持，本作也得以決定在香港發售。本作別具巧思，重度機戰迷自不待言，相信初次接觸或很久沒玩的人也能樂在其中，請大家多多支持。（最上）

是次訪問一些關鍵問題未能得到答覆略感可惜，不過一部份像《SSSS GRIDMAN》的設定、後繼機、分歧可能是關係到劇透所以也無辦法。從訪問中也得知遊戲將會有高難度的任務，令人拭目以待。《機戰30》即將於10月28日推出，平台有PS4、Switch及Steam。



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👇機戰30 日本投票 最注目參戰作品TOP10 （點圖觀看）👇

《機戰30》（超級機器人大戰30）作為系列30周年紀念作，將於10月底在 PS4／Switch／Steam發售，早前日本就舉行了「最注目參戰作品」的投票，究竟邊套高達、邊部萬能俠上榜？一齊看看結果：



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【機戰30／超級機器人大戰30／SRW 30】隔了2年多的機戰30周年記念作《機戰30》即將於10月推出。早前Bandai Namco香港更舉行了傳媒試玩會，同場更公佈了罕有的原創戰艦及新角色。



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