【搞笑動畫投票排行】搞笑動畫作品應該大部份人都喜愛看，不過它們的劇本編寫難度也非常之高，產量自然遠遠不及王道熱血系、戀愛後宮系、異世界轉生系等。早前日本就有個最搞笑動畫投票，一齊睇睇。



【第08位】陰晴不定的體操哥哥

（Studio Blanc／「うらみちお兄さん」製作委員会）

作者：久世岳

近期才動畫化的黑色幽默系作品，講原本是體操運動員的表田裏道去了當兒童節目主持人。經常笑著臉的對小孩們說出厭世、現實、社蓄、對未來絕望等的對白及人生觀。其他主持人亦各有奇怪性格。

【第07位】遊戲3人娘

（KADOKAWA）

作者：涼川鈴

早前才在ViuTV播完的校園搞笑番。講校內「遊戲人間研究會」三名少女的校內日常及課後活動。三位表面上是高才美女，但各有極度殘念系的缺點。再加上顏藝及劇本很優秀，集集都很搞笑。

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不知道以上日本投票對不對你的口味呢？第一位得票率高達30%可以說是壓倒勝無懸念，第二位及三位也是7%左右相差很微。除了以上作品當然還有很多好的例子，像是《極道超女》、《月刊少女野崎同學》、《男子高中生的日常》等也是搞笑好看。如果可以數舊一點的話，筆者頗喜歡的《驚爆危機 校園篇》也是很推薦。

《驚爆危機 校園篇》亦是當年京都動畫的搞笑佳作（©Shoji Gato, Shikidoji）

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