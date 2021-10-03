【遊戲史上最搞笑/最荒誕武器】從古到今的遊戲史上都不乏搞笑武器，像是很多遊戲都有的劍魚型劍，或者是充滿惡搞的《Dead Rising》、《Saint Row》、《戰國Basara》系列等。以下就等筆者選出10種最荒誕搞笑的武器。



【09】殺人鍵盤

背著Dreamcast，拿著鍵盤戰鬥（SEGA）

正式名：Keyboard 作品：Typing of the Dead

當The House of the Dead變成打字遊戲，兩名主角竟也背著Dreamcast與鍵盤行走，用正確而快速的打字攻擊來殺喪屍。

【04】彩虹馬大噴射

射擊時小馬表情會變得好扭曲，令畫面更詭異（THD／Deep Silver）

正式名：Mr Toots 作品：Red Faction: Armageddon

爆機後可獲得的變態彩虹獨角小馬，會從屁股射出彩虹激光。破壞力超群能直接射爆建築物，夢幻般的星星及蝴蝶特效，還會發出放屁的聲音。

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遊戲史上的搞笑武器實在太多，未能盡錄的還有《Resident Evil 5》的爛雞蛋、《Gears of War 3》的公雞榴彈砲、《Saint Row 3》的鯊魚槍、《Borderlands 2》的會說話嘴砲槍等等。

Gears of War 3 有連串與公雞有關的彩蛋事件也很搞笑（Epic Games）

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【搞笑動畫投票排行】搞笑動畫作品應該大部份人都喜愛看，不過它們的劇本編寫難度也非常之高，產量自然遠遠不及王道熱血系、戀愛後宮系、異世界轉生系等。早前日本就有個最搞笑動畫投票，一齊睇睇。



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