【動漫最強人造人/生化人/機械人型】平時看動漫作品都有大量的人造人/仿生人，除了身體能力比人類高很多之外，不少都內藏高科技武器。早前日本Qoo Ranking就有投票選出最強的人造人（Cyborg /Android），一齊睇睇。



【9位】綠壹零式

（少年Jump）

作品：鬼滅之刃

鍛刀村的鬼殺隊訓練用機械人，以最強劍士繼國緣壹為原型存放了300年。雖然被時透無一郎斬斷手，但原來藏有隱藏的訓練模式。擁有108組動作及六腕，務求重現緣壹的動作。

【6位】傑諾斯

作品：一拳超人

埼玉的弟子，英雄協會的S級英雄。除了腦之外身體都改造成機械，有機械飛拳、高壓電流、焚燒砲、自爆等招式，不過多次在關鍵時刻鬆懈大意。最近能漸漸對抗災害龍級對手。

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沒想到動畫版打得超級激烈的傑諾斯只得第6，不過投票也總是帶有個人喜好與角色的人氣程度。除了上面的10名之外，筆者就覺得《鋼之鍊金術士》的人造人們（大總統或普萊德）、《人造人009》的角色眾、或者《Fate/Apocrypha》的齊格也有力佔一席位呢。



大總統 King 也是人造人，只是沒機械成份（鋼之鍊金術士／BONES）

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