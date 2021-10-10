【最想重製遊戲日本投票】每年都有不少遊戲重製，看到很多喜愛的經典作品煥然一新，相信機迷都非常歡迎。早前日本媒體Inside Games就舉行了一個最想重製遊戲的投票，一齊睇睇。



【5位 Dragon Quest 9】2009年推出，平台：NDS

（SQUARE-ENIX）

由Level-5 開發，全世界賣出500萬隻，有很多職業又有轉生、系統完整而且超耐玩的遊戲。其「擦身而過通信」也是健力士世界記錄認定的「無線通信1億1757萬人」最多人進行鄰近交流遊戲。

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筆者個人也很想《Xenogears》重製呢，不過高橋哲哉都在做《Xenoblade》系列了，就算他想做，版權方面也很困難。除此之外，投票的還有《天外魔境2》、《心跳回憶》、《Wonder Project J》、《Live A Live》等，當年日系遊戲實在很多名作。

話說回來，火炎之紋章 聖戰之系譜應該差不多重製了吧？（Nintendo）

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