機戰30｜日本「機械人Cosplay大展」30人參戰　高達／EVA／黃金俠

《機戰30》快將推出，日本有批機械人cosplay同好，就舉行第「第2次超級機械人Cos大展」有30幾位參加者，穿起自製的重裝甲扮演高達、渣古、EVA、黃金俠、三一萬能俠甚至Ironman。不用付費DLC，一次過欣賞30部「參戰機體」圖輯！



握過手就係好兄弟。（＠Robocos_Expo 圖片）

參加者的裝甲實在太大件，只能將頭盔放在一起影集大合照。（＠Robocos_Expo 圖片）

機械人Cosplay大展於大阪一家舊造船廠舉行。（＠Robocos_Expo 圖片）

連大會logo都製作得很認真呢。（＠Robocos_Expo 圖片）

今次已經是第2屆「機械人Cosplay大展」，由於疫情，規模不算很大，而選址是一個不對外公開的舊造船廠，雖然殘但重點是樓底夠高，因為這類機械人cosplay裝甲，著裝及走動都需要很大空間，果然是專玩機甲cos達人的選址。選角方面，除了人人都識的高達Gundam，想不到有人竟然會扒地扮《索斯機器獸》，亦都有些見到樣的MS少女：

高達Gundam始終仍是機械人作品中的大戶，扮演人數最多。（＠Robocos_Expo）

就這樣一個盒就算cosplay了黃金俠？師兄你會不會太隨便呀！（＠Robocos_Expo）

30多位機械人Cosplayer圖輯！黃金俠變型後咩樣？（點圖放）

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（所有圖片來源 twitter ＠Robocos_Expo）

參加角色一覽：高達／SD高達／沙漠渣古／魔蟹／力奧／吉姆指揮官型／強人／自護號／大魔／老虎／漢布拉比／阿斯曼／卡貝蘭／高達TR-1／海盜高達MS美少女／逆轉王／黃金俠／EVA mark 9A／索斯機械獸戰龜／《攻殼機動隊》Tachi Kom／伸寶3／三一萬能俠／變型新幹線／天空之城機械兵／ironman／RESCUE／metal gear



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