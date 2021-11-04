日本 Bandai Namco Entertainment 萬代南夢宮娛樂已發售 PS4／Nintendo Switch／PC Steam 《超級機器人大戰30》（スーパーロボット大戦30），自推出來，為了改造母艦與心愛的機體，有不少玩家得使用遊戲裡的 MxP 轉化器等強化零件，不斷周回賺錢賺點與金錢養活整個部隊，這也是《機戰》近幾代的定番「儀式」。
現在有玩家發現，使用本作新增的自動戰鬥系統來讓機體自己巡迴，放置坐收成果的方法！據網友提供的方法表示，其實方法非常簡單，關鍵是在「AUTO」自動戰鬥中，將機體的自動戰鬥類型選擇變更為防禦型。
▼▼▼點擊即睇自動刷MxP、金錢和PP詳細設置方法！▼▼▼
+9
相關圖輯：機戰30隱藏機體取得方法▼▼▼
+12
▼▼▼打完一周目？睇睇18架DLC1、DLC2機體，準備用全新陣容打二周目吧！▼▼▼
+8
+6
+4
+26
機戰30隱藏｜古拉凡林+副主角加入條件 主角強化機凶鳥30th介紹機戰30攻略｜開全Auto教學／快捷鍵／升級分配 7大心得更快爆機機戰30︱《櫻花大戰》、龍虎王、Hi-Nu等DLC參戰！體驗版即日公開《SSSS.GRIDMAN》登陸機戰 盤點TRIGGER扳機社 5大熱血動畫PS4／PS5 Remote Play教學｜手機、iPad、電腦隨身玩《機戰30》機戰30隱藏機體取得方法 超级建造猛虎+阿爾比昂零式｜持續更新
【本文獲「gamebase」授權轉載，繼續閱讀原文按此。】