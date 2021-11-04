日本 Bandai Namco Entertainment 萬代南夢宮娛樂已發售 PS4／Nintendo Switch／PC Steam 《超級機器人大戰30》（スーパーロボット大戦30），自推出來，為了改造母艦與心愛的機體，有不少玩家得使用遊戲裡的 MxP 轉化器等強化零件，不斷周回賺錢賺點與金錢養活整個部隊，這也是《機戰》近幾代的定番「儀式」。



現在有玩家發現，使用本作新增的自動戰鬥系統來讓機體自己巡迴，放置坐收成果的方法！據網友提供的方法表示，其實方法非常簡單，關鍵是在「AUTO」自動戰鬥中，將機體的自動戰鬥類型選擇變更為防禦型。

▼▼▼點擊即睇自動刷MxP、金錢和PP詳細設置方法！▼▼▼

+ 9

相關圖輯：機戰30隱藏機體取得方法▼▼▼

+ 12

▼▼▼打完一周目？睇睇18架DLC1、DLC2機體，準備用全新陣容打二周目吧！▼▼▼

+ 8

+ 6

+ 4

+ 26

【本文獲「gamebase」授權轉載，繼續閱讀原文按此。】