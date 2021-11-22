Pokemon GO 12月社群日11隻精靈再登場　盒子、包包容量再升級

撰文：gamebase
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隨著 Niantic《Pokémon GO》11 月社群小貓怪已於周日推出，官方也搶先預告關於這次年底 12 月社群日的最新情報與玩家們分享。

今年最後的社群日活動，將會在 2021 年 12 月 18 日（星期六）和 2021 年 12 月 19 日（星期天）兩天的 11:00～17:00 舉行。活動期間，2021 年社群日的主角寶可夢在野外出現的機率將會提高，而 2020 社群日活動的主角寶可夢將能從蛋中孵出或於團體戰中登場，這是訓練家捕捉先前錯過的社群日活動主角寶可夢的大好機會！

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同時，為了讓訓練家們能夠迎接今年規模最大的社群日活動，寶可夢盒子和道具包包的最大容量將會提升！

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