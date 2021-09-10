「我變成耿鬼了？」Pokemon都推轉生動畫？超可愛耿鬼引網民暴動

寶可夢官方 YouTube 頻道「寶可夢 Kids TV」上的「 POKÉTOON 」系列作品，其溫暖細膩的故事內容，以及充滿療癒感的畫面風格，獲得了無數粉絲的好評，官方推特近日宣佈了全新作品「我變成耿鬼了！？」，將於 9 月 10 日上傳至官方頻道。



「我變成耿鬼了！？」背景設定在學校，講述一個女孩子意外變成了耿鬼後引起的大騷動，由曾製作過《魔法少女小圓》與《火影忍者疾風傳》的「川野達郎」執導，並由《哥布林殺手》中的人氣女角「牧牛妹」聲優「井口裕香」擔任主演。

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官方釋出的宣傳圖中超可愛的主角耿鬼，其慌張又懊惱的模樣瞬間引起網友超高的討論度，「什麼時候換男孩子變成沙奈朵？」、「這個耿鬼太可愛了，官方很懂觀眾想看什麼啊！」、「感覺比本篇好看太多！」，看到大家這麼興奮的模樣，官方趕快多出幾篇這樣的作品吧！

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