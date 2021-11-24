CLAMP《xxxHOLiC》真人電影公開！柴咲幸、神木隆之介擔正4月上映

由日本著名漫畫家團體CLAMP創作的人氣作品《xxxHOLiC》宣佈了將會真人電影化的消息，並且公佈了主角及導演的資料。



《xxxHOLiC》講述主角四月一日君尋進入了別名為次元魔女並自稱為壹原侑子所擁有的能夠實現任何願望的店。侑子說只要四月一日能付出對等的代價，就可以幫助他實現他的願望。而他的代價是在其店中打工作為代價，直到時數足以實現願望。

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作品曾數次進行動畫化，並且曾於2013年放送一共8話TV劇集。當時2013年的TV劇集壹原侑子是由杏飾演，四月一日君尋由染谷將太飾演。可惜當年TV劇集的評價不算是好。

今次《xxxHOLiC》真人版的電影將會由柴咲幸飾演壹原侑子、神木隆之介飾演四月一日君尋。而導演是蜷川實花及劇本為吉田恵理香，作品預定2022年4月29日日本上映。

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