Pokemon GO季節任務結束　特殊調查「解放惡作劇」限時推出

美國 Niantic 目前營運中的 GPS 手機抓寶遊戲《Pokémon GO》，繼之前的光之慶典與 11 月社群日之後，官方宣布，將在香港時間 2021 年 11 月 26 日（星期五）10:00～2021 年 11 月 29 日（星期一）20:00，推出「解放惡作劇」胡帕連續活動的最新後續活動特殊調查讓玩家們參與同樂。



在這次的「解放惡作劇」活動中，不但傳送寶可夢時可獲得的糖果與捕獲寶可夢時的 XP 經驗值加倍，最重要的是只要完成持續一整個季節的「不被理解的光怪陸離」特殊調查，就能領取本次特殊調查（在香港時間 12 月 1 日 9:59「光怪陸離的季節」結束前，訓練家仍有機會推進特殊調查的進度，來獲得參加「解放惡作劇」特殊調查的機會）。

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