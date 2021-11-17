MHRise終於有新活動Crossover超音鼠　新裝備變身Sonic收集金環

CAPCOM《魔物獵人 崛起》與 SEGA 知名 IP 《超音鼠（索尼克）》推出合作任務將於 11 月 26 日開放下載，今日公開介紹影片，藉由提供活動任務讓玩家取外觀裝備與隨從外觀。



《魔物獵人 崛起》x《超音鼠》將帶來兩款特別活動任務，包括在大社遺跡收集原野上的金環、挑戰活動任務中的迅龍狩獵，關卡地圖中 BGM 將有所變化。可取得令隨從艾路外觀變為超音鼠的外觀裝備，還有以超音鼠和塔爾斯為原型的獵人及隨從加爾克外觀裝備。

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使用可於一定時間內令隨從艾路進入強化狀態的「木天蓼球」，在裝備上隨從艾路的外觀裝備後，可以使之變身為「超級索尼克」 。

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