PS5新型號澳洲現身　升級後重量輕300克　底部有一個貼心改動

早前有報道稱，PS5數位版主機進行了型號升級。升級後的版本比之前輕了300克，底座螺絲改成了無需螺絲刀就可以調整的型號。



不過，光碟版PS5並未宣佈是否進行同樣的升級，但從市場上來看，升級是同步進行的。本周，在澳洲商店中已經出現新型號PS5主機，配有新的型號編碼（CFI-1102A）。

網絡上並無此型號的具體訊息，SONY官方也沒有公布該型號主機的具體改動。但從已經入手該型號主機的玩家透露出的消息來看，主機確實是改成了可以用手直接調整的螺絲型號，那麼重量應該也是與報道中一致，比之前的重量要輕一點。

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